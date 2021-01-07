Ne zaman emekli olurum? | 7 Ocak 2021

1993 Eylül ayı ilk sigorta girişim. 4300 gün prim ödemem var. 21.09.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. Levent Ş.

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 1375 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanır ancak 54 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 21.09.2031 olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.

1971 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim 15.08.1989, 6000 küsur günüm var. Askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? F.Y.

İşe girişinize göre, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlar oluşmuş. 51 yaşınız 2022 yılında dolacak. Bu durumda emeklilik tarihiniz doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2022 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

İşe girişim 01.08.2002, doğum tarihim 19.01.1980, ne zaman emekli olabilirim? Askerlik ödesem emeklilik yaşını geri çeker mi? Necati Y.

İşe başlama tarihinize göre, 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz. Tam emekli olabilmeniz için 60 yaş ve 7000 prim gün gerekmektedir. 7000 günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 10.01.2040 tarihini bekleyebilirsiniz. Kısmi (yaştan) emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip yine 60 yaşınızın dolacağı tarihi bekleyebilirsiniz.

19.02.1975 doğumluyum, 01.07.1994 tarihinde işe başladım, 5800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ali T.

Mevcut girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. 55 yaşınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. 55 yaşınız da 2030 yılında dolacak, dolayısıyla emekli olacağınız tarih 19.02.2030 tarihidir.