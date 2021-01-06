Ne zaman emekli olurum? | 6 Ocak 2021

01.04.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 30.08.1982 doğumluyum, 4700 günüm var. A. KÜÇÜK

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için 7000 prim gün sayısını tamamlamanız ve 60 yaşınızı beklemeniz gerekmektedir.

01.01.2010 ilk sigorta başlangıcım, 01.01.1977 doğumlu bayanım. G.S.

58 yaş ve 7200 günden tam emeklilik, 61 yaş ve 4800 günle kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Tam emeklilik için 7200 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 01.01.2035 tarihini beklemelisiniz. Kısmi emeklilik için ise en az 4800 günü tamamlayarak 61 yaşınızı beklemelisiniz.

17.10.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 07.06.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Ahmet A.

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 17.10.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.