Ne zaman emekli olurum? | 5 Ocak 2021

Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.08.1996, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Aykut H.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 8.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.

1978 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 2001. 3600 günden emekli olma durumum var mı? Elif A.

İşe girişinize göre, 58 yaş ve 7000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 7000 günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 2036 yılını bekleyebilirsiniz. 3600 günle kısmi emekli olma durumunuz söz konusu değil. Ancak 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaşla kısmi emekli olma durumunuz var. Görülüyor ki ister tam ister kısmi olarak emekli olacağınız yaş 58 yaşıdır.

15 Mart 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 26 Nisan 1996, 7000 gün primim var. Askerlik borçlansam avantajım olur mu? E.H.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 5.5 aylık askerlik ödeyerek 55 yaşa tabi olabilirsiniz.

Prim gününüz tamamlanmış. Askerliği borçlanırsanız 15.03.2026, borçlanmazsanız 15.03.2027 tarihinde emekli olursunuz.

18.06.1975 doğumluyum, işe girişim, 11.06.1995, 6000 güne yakın primim var. Bülent S.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış, ancak 55 yaşınız 2030 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 18.06.2030 tarihi olacaktır.