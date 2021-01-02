Ne zaman emekli olurum? | 2 Ocak 2020

Sigorta başlangıcım, yedek subay okulu sonrası 15/03/1993 tarihi olarak gözükmekte olup, yedek subay okulunda geçen 3 aylık süreyi borçlanıp ödemesini yaptım ve hizmet başlangıcımı 02/12/1992 tarihine çektim. Toplam 68 gün fiili hizmet zammı, benim sigorta başlangıç tarihimi 34 gün geriye çekerek 29/10/1992 olarak değiştirir mi? Taner ATALAY

Fiili hizmet süresi, ilk girişten itibaren miktarı kadar gün geriye çeker.

26.06.1962 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.11.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? D.K.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 26.06.2022 tarihini beklemelisiniz.

SSK ilk başlangıcım 01.08.1989, 17.02.1971 doğumluyum, 4900 gün primim var. Numan B.

SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 550 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 17.02.2022 olacaktır. Askerliği ödeyerek prim gün sayınıza ekletebilirsiniz.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Serdar D.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

1975 doğumluyum. 1997 yılında işçi olarak işe başladım. Şu anki primim toplam 6700 gün. S.A.

1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz.

01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? A.Y.

İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.