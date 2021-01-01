Ne zaman emekli olurum? | 1 Ocak 2021

15 Mart 1970 doğumluyum. 657 sayılı Kanun'a tabi memur olarak 9 Mart 1995 tarihinde işe başladım. 30 Eylül 2000 tarihinde memuriyetim sona erdi. Yıllarca boşluktan sonra 7 Nisan 2010 tarihinde Bağ-Kur'un isteğe bağlı sigortasına girdim. 29 Temmuz 2011 tarihinde de esnaf Bağ-Kur'lu oldum. 29 Temmuz 2011 tarihinden bu yana esnaf Bağ- Kur'luyum. Askerliğimi işe başlamadan önce yaptım. Hangi tarihte emekli olabilirim? Ahmet ÇETİN

Memuriyet hizmetleriniz ve diğer bilgilerinize göre 9000 prim gün ve 56 yaşa tabisiniz. 1 yıl askerlik borçlanıp öderseniz 55 yaşa tabi olabilirsiniz.

Bu durumda 9000 gün ve 55 yaşı tamamlamanız gerekmektedir. Ancak 4/a'ya (SSK) geçerek 3.5 yıl sigortalı çalışırsanız 10 aylık askerlikle 25 yıl, 54 yaş ve 5675 güne tabi olabilirsiniz.

Eşimin doğum tarihi 24/01/1963, Bağ- Kur giriş 17/04/2000, prim toplam 5440 gün, 14/09/2006 kapanış. Ödenen prim 6 yıl, 4 ay. 09/06/2010 tarihinde isteğe bağlıya geçtim. 31/01/2019 tarihinde tekrar kapattım. Ödenen prim 8 yıl, 7 ay, 22 gün. Sistem 5400 gün prim, 60 yaş gösteriyor veya 7200 prim, 58 yaş olarak yansıyor. Ben 7200 gün prime terk ve başlatma arası 6 yıl boşlukları saydırıp eşimi 58 yaşında emekli yaptırabilir miyim? O. SARP

Eşiniz, Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 5400 prim gün şartlarına tabi. Bu nedenle emekli olacağı tarih 24.01.2023 olacaktır. 58 yaştan emekli olabilmesi için 9000 gün gerekmektedir. 7200 gün 4/a (SSK) sigortalıları içindir. Boşluk saydırma diye bir uygulama yok.