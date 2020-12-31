Ne zaman emekli olurum? | 31 Aralık 2020

27.04.1975 doğum tarihim, 01.05.1998 SSK giriş tarihim, 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Temel A.

SSK girişiniz askerden sonra ise 12 aylık borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5825 günü tamamlamanız şartı ile 56 yaşınızın dolacağı 27.04.2031 tarihinde emekli olursunuz. Askerliği borçlanmazsanız 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz.

01.01.1982 doğum tarihim. Yüzde 55 raporum var. 21.06.2003 tarihinde 4/a sigortalı oldum. 4/a'da 1904 günüm var. 01.03.2010 4/b başladı, 476 gün var. İşi bıraktım. 22.12.2014 tekrar 4/b başlattım. 1773 günüm var. Şu an 4/a sigortalı bir işte çalışıyorum. Yüzde 55 sürekli raporum var. 4/a'dan emekli olmak istiyorum. 4/b hizmet günlerimi 4/a'da birleştirebilir miyim? Mustafa KÖKÇÜ

İşe girişiniz ve yüzde 55 raporunuza göre, 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. 87 gün daha prim ödeyerek 19 yıl şartınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

05.09.1959 doğumlu, 61 yaşında, 01.11.2008 ilk sigorta başlangıçlı bayan çalışanım. Ne zaman kısmi emekli olabilirim? Sündüz

Kısmi emekli olabilmeniz için 61 yaş, 4600 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş şartınız tamamlanmış, 4600 prim gününüz tamamlanınca emekli olabilirsiniz.

Babam 25.08.1988 SSK girişli, 11.17.1992 doğumlu, 9000 gün primi bulunuyor. Ne zaman emekli olabilir? S. GAYE

Babanız işe girişine göre, 25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarına tabidir. Prim günü tamamlanmış. Doğum tarihinde yanlışlık yoksa 17.11.2043 tarihinde emekli olabilir.