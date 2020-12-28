Ne zaman emekli olurum? | 28 Aralık 2020

27.06.1974 doğumluyum, işe girişim, 23.04.1991, gün sayım 5530. Kenan C.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 27.06.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

03.05.1989 sigorta başlangıç tarihim var. 17.09.1971 doğumluyum. 5325 gün ödenmiş prim güne sahibim. Dursun D.

İşe başlangıcınıza göre tam emekli olabilmek için 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 5450 gün tamamlanması için 125 gün daha prim ödemeniz gerekir. Ancak 51 yaşınız 17.09.2022 tarihinde dolacağından emekli olacağınız tarih bu tarih olacaktır.

01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut. Sigortam halen devam ediyor. N.A.

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım.