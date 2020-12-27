Ne zaman emekli olurum? | 27 Aralık 2020

17.02.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim? Ahmet Y.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 17.02.2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

1979 doğumluyum. 01.10.1995 girişliyim. 2500 günüm var. C.A.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? F. Yeni

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.

08.09.1969 doğum tarihi, SGK giriş 01.07.1997, ne zaman emekli olurum? D. Emmi

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 08.09.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 1,5 aylık askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 08.09.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.