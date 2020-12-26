Ne zaman emekli olurum? | 26 Aralık 2020
2005'teki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
4500 günden emekli olmak için 25 yıl şartının dolacağı 01.07.2030 tarihine kadar beklemeniz gerekmektedir.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. A. ÖZKAN
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
5975 günü tamamlayıp, 55 yaşınızın dolacağı 2034'ü bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.
06.12.1964 doğumluyum, Temmuz 1986'da işe başladım, 2780 günüm var. S.N.
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz.
İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamam. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 06.12.2024'ü beklemeniz gerekmektedir.
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