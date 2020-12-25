Ne zaman emekli olurum? | 25 Aralık 2020

03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerlik 27.02.1989 tarihinde yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? İ.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.

1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? Sefer A.

25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim gün tamamlanmazsa 3600 prim gün ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. O.Y.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

01.09.1962 doğumluyum, 15.11.1987 tarihinde sigortaya giriş yaptım. Sigortadan 2075 günüm var. 01.06.2001 tarihinde Bağ-Kur'a geçtim. Celal

SSK kapsamındaki çalışmalarınız 01.06.2001 tarihinden önce ise ve yine bu tarihten sonra Bağ-Kur'a geçip ara vermeden devam ediyorsanız, Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliği ödeyip 54 yaş, 9000 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 9000 prim günü tamamlayınca emekli olursunuz.