Ne zaman emekli olurum? | 19 Aralık 2020
SSK kapsamındaki çalışmalarınız 01.06.2001 tarihinden önce ise ve yine bu tarihten sonra Bağ-Kur'a geçip ara vermeden devam ediyorsanız, Bağ- Kur'dan 9000 prim gün ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamam ancak 54 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda 01.09.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak Bağ-Kur değil de 3.5 yıl SSK primi öderseniz 53 yaşa tabi olabilir ve 01.09.2026 tarihinde SSK'dan emekli olabilirsiniz.
01.01.1970 doğumluyum, işe giriş 17.12.1991. Nurettin İ.
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş, 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerlik varsa ve işe girişten önce ise 7 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz prim gün şartınızı tamamlayarak 01.01.2022, ödemezseniz 01.01.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 14.07.1988 tarihi. 5200 günüm bulunuyor. Yaşar ALTIN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızın tamamlanması için 250 gün daha prim gerekiyor.
Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
Eksik olan 250 günü varsa askerlikle de tamamlayabilirsiniz.
01.01.1977 doğumlu bayanım. 01.10.1996 sigorta başlangıcım, 3825 gün primim bulunuyor.
İşe başlangıcınıza göre 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
2075 gün daha prim ödeyerek 53 yaşınızın dolacağı 01.01.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 58 yaş ile 01.01.2035 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.
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