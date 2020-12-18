Ne zaman emekli olurum? | 18 Aralık 2020

21.12.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.01.1985, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?

Selahattin KAYNAK Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 21.12.2021 tarihini beklemelisiniz.

1972 doğumluyum. 01.06.1990 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim?

Recep KAN İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 52 yaşınız 2024 yılında doluyor. Bu durumda 52 yaşınızın dolacağı 2024 yılına kadar 5525 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.

05.07.1977 doğumluyum. 09.09.1996 sigorta başlangıcım, 4375 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? A. IŞIK

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

1450 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 05.07.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

01.01.1969 doğum tarihim, SGK giriş 01.12.1997, ne zaman emekli olurum? Nedim A.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise 6.5 aylık askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 01.01.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.