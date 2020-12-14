Ne zaman emekli olurum?
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
06.06.1969 doğumluyum. 18.05.1993'te memur olarak göreve başladım. 1990'da askere gittim, 18 ay olarak onu da ödedim. Yılmaz KARA
9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaş şartınız 2022'de dolacağından, emekli olabileceğiniz tarih 06.06.2022 olur.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984. 3000 günüm var. Ercüment G.
25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029'da yaştan emekli olabilirsiniz.
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