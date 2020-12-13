Ne zaman emekli olurum? | 13 Aralık 2020

15.01.1990 sigorta girişim, 5470 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Cevat

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

İşe giriş askerden sonra ise sadece iki aylık askerlik borçlanması ile 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, prim gününüz de tamamlanmak üzere, bu durumda yaşınız tamamlanınca emekli olursunuz.

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? S. Aytuğ

İşe giriş tarihinize göre 3600 günle 60 yaşa tabisiniz. 600 gün daha ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2029 tarihinde kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.

20.10.1971 doğumluyum, 1990 SSK girişim var. Primim 7000'in üzerinde halen çalışıyorum. Yüksek primin zararı olur mu? Ne zaman emekli olurum? H.Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış, 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 20.10.2023 tarihi olacaktır. Yüksek ödenen primin zararı değil faydası olur.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Adem T.

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde kırk üç engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim? A.Ş.

İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 tarihi olacaktır.

Eşim 1975 doğumlu, Mayıs 2002 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? A.K.

Eşiniz, 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış, 19 yıl şartı Mayıs 2021 tarihinde dolacak. Bu durumda emekli olacağı tarih 2021 yılı Mayıs ayı olacaktır.