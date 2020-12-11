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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 11 Aralık 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Askerlik ödemem gerekir mi? N. AYDINLI
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028'de dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Askerliği borçlanmazsanız 2029'da yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? Burhan
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor.
Ayrıca askerliği 1987 yılından önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

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