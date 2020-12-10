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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 10 Aralık 2020, Perşembe

Ne zaman emekli olurum? | 10 Aralık 2020

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Selim GÜNAYDIN
25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır.

21.06.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Rauf T.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 478 gün daha prim ödeyerek 21.06.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1956 doğumluyum, 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim ve 13 yıl, 10 ay hizmet sürem bulunuyor. A.S.
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.
58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak prim gününüz eksik. 420 gün daha prim ödeyerek ya da varsa askerlikle tamamlayarak 5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 10 Aralık 2020
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