Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp Ağustos 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? Selamet
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonar ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? Volkan Y.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? Hasan Y.
25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 597
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Orhan D.
5300 prim gün şartlarına tabisiniz.
İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
02.06.1973 doğumluyum. 1.12.2004 yılından beri esnaf bağkurluyum. O zamandan beri bir fiil yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? Süleyman K.
Bağkurdan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor. Son 3,5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 05 Aralık 2020, Cumartesi 01.08.2003 SSK girişliyim. 22.11.1999'da askere gittim. Nisan 1975 doğumluyum. 550 gün askerlik yaptım. 2200 SSK...
- Ne zaman emekli olurum? 04 Aralık 2020, Cuma Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi...
- Ne zaman emekli olurum? 03 Aralık 2020, Perşembe 07.03.1974 doğumluyum, işe başlangıç tarihim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. Halil M. İşe girişinize göre...
- Ne zaman emekli olurum? 02 Aralık 2020, Çarşamba 1979 doğumluyum. 17.08.1995 girişliyim. 3500 günüm var. Y. ÇAKIR İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750...
- Ne zaman emekli olurum? 01 Aralık 2020, Salı 12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. B.G. İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına...