Ne zaman emekli olurum?
Askerliği ödemeniz işe girişinizi geri çeker fakat emeklilik şartlarınızı değiştirmez. SSK'dan 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarından tam emeklilik, 4500 gün primle yine 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Ancak 1600 gün Bağ-Kur hizmeti SSK'dan sonra ise Bağ- Kur'dan emeklilik şartlarına tabi olacağınızdan emeklilik şartlarınız tamamen değişir. En az 5400 gün, 62 yaşla kısmi, 60 yaş 9000 günle tam emeklilik şartlarına tabi olursunuz. Tekrar SSK şartlarına tabi olabilmeniz için son 1261 günü SSK'lı çalışarak prim ödemeniz gerekmektedir. 2003 yılından önceki çiftçilikten hizmet alabilmeniz için ürün satmış olmanız ve satılan ürün karşılığında tarafınızdan kesinti yapılmış olması gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu ise SGK'ya müracaat edebilirsiniz.
17.10.1981 doğumluyum. 01.07.2001 girişliyim. 5200 günüm var. Ömer O.
İşe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 1800 gün daha prim ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı 17.10.2041 tarihini bekleyebilirsiniz.
Ayrıca yine 60 yaşla başka prim ödemenize gerek kalmadan kısmi emekli olabilirsiniz.
08.02.1978 doğumluyum. 02.03.1996 girişliyim. 6700 günüm var. Özcan ÖZ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 56 yaşınız 2034 tarihinde dolacağından emekli olacağınız tarih 08.02.2034 olacaktır.
İşe giriş tarihim 15.06.1996, doğum yılım 1974, bayanım, ne zaman emekli olabilirim? A.A.
İşe başlangıcınıza göre 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlayarak 53 yaşınızın tamamlanacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günle 58 yaşınızın tamamlandığı tarihte kısmi emekli olabilirsiniz.
01.03.1964 doğumluyum, Temmuz 1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm bulunuyor. F. KIZIL
5300 prim gün şartına tabisiniz.
İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise;
3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
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