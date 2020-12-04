Ne zaman emekli olurum?

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Ş. KARA

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.

01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? K.Y.

1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

Doğum tarihim 10 Şubat 1972, sigortalı işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994, ancak 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999 yılında başladım. Askerliği 1992 yılında yaptım. 6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Telat A.

Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız.

Bu girişe göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda tam bir yıl önce yani 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabileceksiniz.