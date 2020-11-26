Ne zaman emekli olurum?

İşe giriş tarihim 15.09.2002. 3600 günü tamamlasam 15 yılda emekli olur muyum? Sinan H.

15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekir.

Bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.

01.01.1972 doğumluyum, 01.09.1992 girişliyim. 5000 gün primim var. Ümit Ö.

25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 600 gün daha prim ödeyerek 53 yaşınızın dolacağı 01.01.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. M. ALİOĞLU

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026'da emekli olabilirsiniz.

Askerlik işe başlangıçtan önce ise 15 gün borçlanıp 56 yaşa tabi olursunuz.