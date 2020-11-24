Ne zaman emekli olurum?

Emekli olmak için dilekçe verdim. Dilekçemin kabul edilmesine rağmen sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi de yaşı büyütmem. SGK'ya gittim, bana emekli olabilmem için 2 yıl daha beklemem gerektiğini söylediler. Bu doğru mu? Mahkemeye versem emekli olamaz mıyım? Sebahattin A.

Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. K.Ş.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? T. ORDULU

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. 5...217317 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır.