Ne zaman emekli olurum?

02.02.1969 doğumluyum. 30.11.1994'den sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim ödersem ne zaman emekli olurum? 5...185112 Nolu SMS

SSK'dan 55 yaşa tabisiniz. Aralıksız 3.5 yıl öderseniz 1261 gün ödeyince emekli olabilirsiniz. O tarihte yaşla ilgili bir sorununuz da kalmaz.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. M.Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

Ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 21.02.2005. O.K.

En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

01.03.1964 doğumluyum, Temmuz 1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm var. F.Y.

Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.

Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise;

3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181, şu an çalışmıyorum. En kolay ve ne zaman emekli olabilirim?

İşe girişiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi kademeye tabiyseniz o şartların oluşması gerekmektedir.

Ayrıca 3600 prim günle 60 yaşınızın dolacağı 14.05.2037 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? Yılmaz Ç.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günle 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında kısmi emekli olabilirsiniz.