Ne zaman emekli olurum?

24.11.1998 yılında asker gittim, SSK girişim 17.02.2001, 672 SSK'lı günüm var. Daha sonra 4/b Bağ-Kur'lu olarak devam etmekteyim. 06.02.2003 yılından beri Bağ-Kur'lu olarak devam etmekteyim. Askerden önce SSK girişim yok. Askerlik borçlanması yapsam olur mu?

Toplam gün sayım 7000 günüm var. Son 3,5 yılı SSK'lı olarak ödesem fayda olur mu? Doğum tarihi 09.01.1978, 1996-2000 yılları arasında 4 yıl bir işyerinde çalıştım.

SSK girişimi yapmamışlar, kimlik fotokopi vermiştim muhasebeciye.

Bunun için bir hakkım var mıdır?

Serkan Sevim Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 9000 prim gün şartlarına tabisiniz. Son 3,5 yıl (1261 Gün) ssk öderseniz ve 18 ay askerliği borçlanıp öderseniz 58 yaşa tabi olursunuz. Prim gün sayınızda sıkıntı yok. 3,5 ssk ve 18 ay askerlikle beraber emekli olacağınız tarih 58 yaşınızın dolacağı 09.01.2036 tarihi olacaktır.

1996 yılından giriş alabilmeniz için hizmet tespit davası açmanız gerekmekte. Bunun içinde elinizde sağlam deliller için resmi evrak olması gerekiyor. Aksi durumda 10 yıllık zamanaşımından dava açamazsınız.

21.06.1970 doğumluyum, sigorta girişim 21.01.1992, askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Ne zaman emekli olurum?

Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? M.A.Aroskay İşe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 8 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 52 yaşa tabi olabilirsiniz.

Bu durumda toplamda 5525 prim günü tamamlayarak 52 yaşınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirisiniz.

29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağkurluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Doğum tarihim 1971'dir. R.

ACI

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.

Doğum tarihim 01.12.1975, SSK giriş 03.11.1993, prim 7600 gün, ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım? Ne zaman emekli olurum? Sedat E.

SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 01.12.2029 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmak yaşınızı geriye çekmez.