Ne zaman emekli olurum?

■ 01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? K.S.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

■ 27.04.1975 doğum tarihim, 01.05.1998 SSK başlangıç tarihim. 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?

Temel A.

SSK girişiniz askerden sonra ise 12 aylık borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5825 günü tamamlamanız şartı ile 56 yaşınızın dolacağı 27.04.2031 tarihinde emekli olursunuz. Askerliği borçlanmazsanız 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz.