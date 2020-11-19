Ne zaman emekli olurum?

29.06.1968 doğumluyum. SSK girişim 04.10.1985, 2662 günüm var. 18.11.1998'de Bağ- Kur'lu oldum, 3912 günüm var. 14 Mart 2014'te Bağ-Kur'u terk ettim, halen SSK'lıyım. Özgür Enis TÜRKOĞLU

SSK'dan, 25 yıl, 49 yaş, 5300 prim gün şartlarına tabisiniz.

Tüm şartlarınız tamamlanmış ancak SSK'ya emeklilik talebi verebilmeniz için 2014 yılında SSK'ya geçtikten sonra 1261 gün prim ödemiş olmanız gerekmektedir.

10.09.1979 doğumluyum. 01.04.2002 Bağ-Kur giriş, 7 ay 29 gün prim, 21.11.2002'de SSK girişi, 5421 gün prim var. Servet ALTINSU

2002'deki başlangıca göre SSK'dan 7000 prim gün ve 60 yaş ile tam emeklilik şartlarına, 25 yıl, 4500 prim gün ve yine 60 yaş ile kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

60 yaşından önce emekli olamazsınız.