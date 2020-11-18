Ne zaman emekli olurum?

08.10.1992 sigorta girişim var, 10.01.1970 doğumluyum. D.D.

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve işe girişten önce ise en az 16.5 ay borçlanarak 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 10.01.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

06.08.1978 doğumluyum, sigorta başlangıcı 1995 stajyer olarak. 2001 yılında çalışmaya başladım. 10 yıllık sigortam var. Bilal C.

2001 yılındaki işe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik, 25 yıl, 4500 prim gün ve yine 60 yaşla kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

Bu durumda 60 yaşınızın dolacağı 06.08.2038 tarihine kadar en az 4500 prim gün ödemeniz gerekiyor. Stajda aldığınız girişin emeklilik hesaplamasında faydası yok.

23.04.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 3300 günüm var. Naci T.

3600 prim günü tamamlamak için 300 gün daha prim ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı 23.04.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.