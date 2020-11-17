Ne zaman emekli olurum?

■ 05.05.1975 doğumluyum. Sigortam 20.07.1993 tarihinde başlıyor. Prim günüm 6112. İ. KÜÇÜK

25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emeklilik tarihiniz 01.01.2032'dir. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029'da dolacağından emekli olacağınız tarih 05.05.2029 olacaktır.

■ 11.03.1976 doğumluyum. Askerden sonra 22.05.1998 tarihinde esnaf olarak Bağ-Kur'dan başladım. Halen esnaflığım devam ediyor. F. YETKİN

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. Bir yıllık askerlik borçlanarak 56 yaşa tabi olabilirsiniz.

2022 yılında 9000 prim gün sayınız tamamlanmış olur ancak 56 yaşınız 2032 tarihinde dolacağından emekli olacağınız tarih 11.03.2032 olacaktır.

■ İşe girişim 17.10.2006, 1978 doğumluyum, yüzde 45 vergi indirimim var. Emeklilik şartlarım nedir? İ. AK

İşe başlangıcınıza ve %45 vergi indiriminize göre, 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. 4400 prim gününüz tamamlayıp, 20 yıl şartınızın tamamlanacağı 17.10.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.