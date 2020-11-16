Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
İşe girişiniz askerden önce ise, 6 aylık askerlik borçlanıp 54 yaşa tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2025 yılında dolacak. Emekli olacağınız tarih 21.07.2025 olacaktır.
15.01.2003 sigorta girişim, 19.11.1979 doğumluyum, 5300 prim günüm var. Cevdet Ş.
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam emeklilik, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. 60 yaşınızdan önce emekli olamazsınız. En az 4500 günü tamamlamalısınız. 60 yaşınız 19.11.2039 tarihinde dolacak.
01.01.1969 doğumluyum. 01.01.1996 sigorta başlangıcım, 5875 gün primim ödenmiş. Askerden sonra sigortam başladı. Rasim ÇAKIR
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 1.5 aylık askerlik ödeyerek 55 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 01.01.2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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