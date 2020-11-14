Ne zaman emekli olurum?

■ 01.01.1975 doğumluyum. İlk sigortalı olduğum tarih askerden sonra 20.07.1997. Askerliğimi borçlanmasam ne zaman, borçlansam ne zaman emekli olabilirim?

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda emeklilik tarihiniz 01.01.2032 tarihidir. Ancak askerliğin sadece 2 ayını borçlanıp öderseniz 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda da emeklilik tarihiniz bir yıl öne çekilir ve 01.01.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 01.01.1966 doğumluyum, 20.10.1989'da Bağ-Kur girişim bulunuyor. 03.11.1989'da SSK girişim var ve hepsinin toplamında 4900 günüm bulunuyor. Sigortamı askerden sonra aldım. Askerlik borçlanması yapmadım. K. YILDIZ

Bağ-Kur girişiniz işe giriş sayılacağından, 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.

Askerlik borçlanarak 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Yaşınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak emekli olabilmeniz için 475 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Buna göre de 1 yıl, 4 ay sonra emekli olabilirsiniz.

Ayrıca başka prim ödemeden de 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.

■ 07.08.1977 doğumluyum. 15.09.1996 sigorta başlangıcım, 5200 gün primim var. 1997'de askere gittim. Hasan YILMAZ

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 07.08.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.