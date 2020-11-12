Ne zaman emekli olurum?

■ 23.06.1978 doğumluyum, işe girişim 01.07.1996, toplam prim gün sayım 5600. S.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Temmuz 2021'de 25 yılınız, 225 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanmış olacak. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.06.2034 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 27.02.2005. Celal AY

İşe başlama tarihiniz olan 2005 yılına göre, en az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi emeklilik, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

■ 24 Temmuz 1971 doğumluyum, Kasım 1993 tarihinde ilk kez sigortalı oldum. 7000 günü aşkın sigorta günüm var. Demir HASAN

25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlarınız oluşmuş. 54 yaşınız da 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 24.07.2025 gibi görünüyor.

Ancak, 13 ay askerlik borçlanıp öderseniz 53 yaşa tabi olabilir ve 24.07.2024 tarihinde bir yıl erken emekli olabilirsiniz.