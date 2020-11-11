Ne zaman emekli olurum?

■ Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? D. EREN

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

■ 04.04.1977 doğumluyum. İşe girişim 01.04.1997, 5200 gün primim var. F.K.

İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 04.04.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı geriye çekmez.

■ İşe girişim 2005, yüzde 40 engelli raporum ve ödenmiş 4600 günüm var.

Emekli olabilir miyim? H.A.

Verdiğiniz bilgilere göre, 20 yıl sigortalılık ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 20 yıl şartınız işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılı olacaktır.