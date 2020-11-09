Ne zaman emekli olurum?

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. A.l.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.

İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup ödenmemiştir. Y.O.

İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 15.11.1959 doğumlu olup, 18.12.1976 yılında SSK'ya giriş yaptım fakat arada bir hayli boşluğum var. Toplam gün sayım askerlikle beraber 3460. Emekli olmam için hangi koşullar gerekiyor?

Ahmet CAN Yaşınız itibariyle 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için de 4 ay, 20 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Şimdiden hayırlı olsun.