Ne zaman emekli olurum?

■ 02.01.1970 doğumluyum. İlk SSK girişim 1988, 20.03.1997 yılında memur oldum. Memuriyet başlangıcımdan önce 540 gün askerlik ve 1231 gün SSK hizmetim var. Ne zaman emekli olurum? Özcan ÖZ Sayın

Okurum, verdiğiniz bilgilere göre 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. 9000 gün sayınız tamamlanmış. 53 yaşınız da 2023 yılında tamamlanacak. Bu

■ 23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım.

Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? Cüneyt M.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız bu yıl dolacak, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? D.K.

25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. .

■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? K.Y.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 5825 günü tamamlayarak 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.