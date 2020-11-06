Ne zaman emekli olurum?
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? Şaban Ö.
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. İ. SAĞLAM
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan, askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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