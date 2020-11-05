Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Yaşınız 2029 yılında dolacak. Ancak 6.5 aylık askerlik borçlanıp öderseniz 55 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 15.10.2028 olacaktır.
Babam 1969 doğumlu, ilk işe başlaması 27.04.1994, 5175 gün primi var. 18 ay askerlik yapmış. Askerden sonra işe başlamış. Osman YILMAZ
Babanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabidir. Ancak, askerliği borçlanması halinde 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve doğum tarihinin gün ve ayına göre 2022 yılında emekli olabilir.
03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. İ.A.
25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarına tabi olursunuz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.
20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. B.D.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik işe başlangıçtan önce ise 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşında ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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