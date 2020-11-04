Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Tek eksiğiniz prim gün sayınız. Askerlik yaptıysanız 250 gün borçlanıp ödeyerek hemen emekli olabilirsiniz. Askerlik yoksa 250 gün daha prim ödeyip 5675 gün tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
■ 06.07.1976 doğumluyum, SSK giriş 01.01.1994. Aydın E.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 5675 prim günü tamamlamanız halinde 54 yaşınızın dolacağı 06.07.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
■ SSK giriş 05.04.2002, doğum tarihim 17.08.1980, prim 4950 gün. Ahmet S.
İşe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7000 günden tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz.
Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 60 yaşınızın dolacağı 17.08.2040 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ İşe başlama tarihim. 03.09.2004, 28.06.1979 doğumluyum. 2700 gün primim var. 2007 ve 2010 tarihli doğumlarım var. Ayla Y.
İşe başlangıcınıza göre 58 yaş ve 7000 günden tam, 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 gün prim ödemeniz ve 58 yaşınızın dolacağı 28.06.2037 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içerisinde prim ödenmemişse her çocuğa iki yıl, iki çocuğa toplamda 4 yıllık (1440 gün eder) borçlanıp ödeyebilirsiniz.
■ 01.01.2009 işe girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? S.T.
İşe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7200 günden tam, 25 yıl, 63 yaş ve 4700 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.
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