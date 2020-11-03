Ne zaman emekli olurum?

■ SSK girişim 11.02.2004, 4000 güne yakın primim var, halen çalışıyorum. 08.09.1976 doğumlu bayanım. A.Y.

İşe girişinize göre, 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.

08.09.2034 tarihinden önce emekli olamıyorsunuz. Bu tarihe kadar en az 4500 prim gününü tamamlamanız halinde emekli olabilirsiniz.

■ 20.06.1971 doğumluyum. İlk sigortalı çalışmaya 01.09.1990 tarihinde başladım. Halen çalışıyorum. Ahmet Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Eğer prim gününüz tamam olursa 52 yaşınızın dolacağı 20.06.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik işe girişinizden sonra olduğu için borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 10.07.1976 doğumluyum. 25.11.1998 sigorta girişim, 6000 gün primim var. Askerden sonra işe başladım. Ender S.

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş, 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış.

Sadece 10 günlük askerlik borçlanıp ödeyerek 57 yaşa tabi olabilirsiniz.

Bu durumda 10.07.2033 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.

■ 21.06.1969 doğum tarihim, SSK giriş 01.01.1990, prim 8400 gün. Eyüp S.

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlarınız tamamlanmış.

52 yaşınız 21.06.2021 tarihinde tamamlanacağından dolayı bu tarihten sonra emeklilik talebi verebilirsiniz.