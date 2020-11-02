Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz.
Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. Burhan A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.
İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Yeşim K.
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.
Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? E.S.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024'te emekli olabilirsiniz.
23.06.1976 doğumluyum. 17.04.1995 işe giriş tarihim. 6800 prim günüm oldu.
Askerliği ödemem gerekir mi? K. ARSLAN
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlarınız tamam. Bu durumda emekli olacağınız tarih 55 yaşınızın dolacağı 23.06.2031 olacaktır.
Askerlik tarihiniz işe girişinizden sonra olduğu için borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 01 Kasım 2020, Pazar 08.02.1978 doğumlu bayanım, 2004 işe başladım. Prim gün sayım 3800 gün. 2001 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması...
- Ne zaman emekli olurum? 31 Ekim 2020, Cumartesi İşe girişim 01.03.2002, 17.04.1978 doğumluyum, 5400 prim günüm var. Sami K. 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına...
- Ne zaman emekli olurum? 30 Ekim 2020, Cuma 01.01.1964 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1989, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Ömer YILMAZ Prim...
- Ne zaman emekli olurum? 29 Ekim 2020, Perşembe 08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. Z.K. İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün...
- Ne zaman emekli olurum? 28 Ekim 2020, Çarşamba 02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli...