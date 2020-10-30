Ne zaman emekli olurum?
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.01.2024 tarihini beklemelisiniz.
Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.08.1996. 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Aykut H.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 8.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.
1971 doğumluyum. SSK giriş 01.03.1994. Askere 1991 yılında gittim. Askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? Ahmet A.
25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 15.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2024 yılında emekli olabilirsiniz.
01.08.1974 doğumluyum, işe giriş tarihim 15.04.1991, toplam gün sayım 5530. Mehmet K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.08.2026 olacaktır.
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