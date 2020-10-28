Ne zaman emekli olurum?
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? H.İ.
Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır.
Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
1 Ocak 2001 sigorta başlangıcım. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 4700 gün ödenmiş prim güne sahibim N.F.
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca 60 yaşınızın dolacağı 01.12.2029 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 27 Ekim 2020, Salı Doğum tarihim 10 Şubat 1972, sigortalı işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994, ancak 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya...
- Ne zaman emekli olurum? 26 Ekim 2020, Pazartesi 1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. M.D.O. İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden...
- Ne zaman emekli olurum? 25 Ekim 2020, Pazar 14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181 gün, şu an çalışmıyorum. Kerim SÖZEN...
- Ne zaman emekli olurum? 24 Ekim 2020, Cumartesi ■ 01.08.2003 SSK girişliyim. 22.11.1999'da askere gittim. Nisan 1975 doğumluyum. 550 gün askerlik yaptım. 2200...
- Ne zaman emekli olurum? 23 Ekim 2020, Cuma İşe giriş tarihim 01.03.1999, doğum yılım 1980. Adem İNCE İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün...