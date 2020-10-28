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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 28 Ekim 2020, Çarşamba

Ne zaman emekli olurum?

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? H. KAYA
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.

Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? H.İ.
Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır.
Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

1 Ocak 2001 sigorta başlangıcım. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 4700 gün ödenmiş prim güne sahibim N.F.
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca 60 yaşınızın dolacağı 01.12.2029 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.

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