Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre, 60 yaş ve 7000 prim günden tam, 4500 gün primle yine 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün şartlarını sağmanız durumunda 20.07.2047 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1990 doğumluyum, sigorta girişim 17.04.2008 tarihidir. Yüzde 65 engelli raporum var. Arif ATEŞ
Yüzde 65 vergi indirimiz varsa, 18 yıl, 4000 prim gün şartlarını sağladığınızda emekli olabilirsiniz.
18 yılınız 2026 yılında dolacak. Bu tarihe kadar 4000 günü tamamlarsanız emekli olabilirsiniz.
21.02.1975 doğum tarihim, SGK giriş 11.6.1997. C.C.
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 21.02.2032 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise 1 aylık askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 21.02.2031'de emekli olabilirsiniz.
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