Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
SSK ilk başlangıcım 02.04.1990, 11.12.1971 doğumluyum. 5000 gün primim var. Sefer A.
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş, 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 525 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 52 yaşınız 2023 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 11.12.2023 olacaktır.
17.06.1978 doğumluyum, 1994 yılından beri sigortalıyım. 6500 gün sigortam var. H. AKÇA
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış.
2021 yılında 25 yıl şartınız, 2032-2033 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. B.G.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
Staj işe giriş başlangıcım 11.09.1995, fiili çalışma başlangıcım 20.06.2007, 4A gün sayım 2923, 4B gün sayım 139.
Askerliğimi 2000-2002 yılları arasında 550 gün yaptım. Doğum tarihim 20.07.1980. Dursun KANBUR
Staj başlangıcınız emeklilik hesaplamasında sayılmamaktadır.
2007 tarihli girişinize göre, 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz.
20.07.2040 tarihine kadar 7000 günü tamamlayarak bu tarihte tam emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplamda 4500 gün primle yine 60 yaşınızın dolacağı 20.07.2040 tarihinde kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
04.09.1979 doğumluyum. 5976 günüm var. 19.09.2009 sigorta girişim.
Askerliği 2006 yılında kısa dönem olarak yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Sigortadan kağıt alıp kıdem tazminatımı alabilir miyim? Tolga SEVİNDİK
60 yaş, 7200 prim günden tam emeklilik, 63 yaş, 4700 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
7200 günü tamamlamanız halinde 04.09.2039 tarihinde, 4700 günle tamamlamanız halinde 04.09.2039 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihleri 08.09.1999 tarihinden sonra olanların tazminat alma şartları 25 yıl, 4500 gündür.
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