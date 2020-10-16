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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 16 Ekim 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. Z. YILLAR
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN
25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir.
Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.

20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. K. YILDIZ
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği işe girişten önce yaptıysanız en az 9 aylık askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.

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