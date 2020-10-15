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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Ekim 2020, Perşembe

Ne zaman emekli olurum?

01.01.1976 doğumluyum, 01.06.1988'de sigorta girişim var. Şu anda 6000 prim günüm bulunuyor. Halen aktif olarak çalışmaktayım. U. ŞİŞMAN
25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 51 yaş şartınız 2027 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2027 olacaktır.

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. V. KAYA
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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