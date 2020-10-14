Ne zaman emekli olurum?
Ramazan A.
Normal şartlarda işe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yılınız tamamlanmış. Ancak 55 yaşınız 2030 yılında dolacak. Bu durumda tam emeklilik 11.07.2030 tarihinde olacaktır. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak gerekir. Bunun için hastaneye sevk alınmalıdır. Kararı raporlara istinaden sağlık kurulu heyeti verecektir. Ayrıca vergi dairesi vasıtasıyla en az yüzde 40 engelli raporu alabilirseniz hemen emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. E. GÜNAYDIN
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
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