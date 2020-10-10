Ne zaman emekli olurum?

03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. E.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.



20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. M. Altıparmak

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.



23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. S.C.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak.

Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.



Haziran 1971 doğumluyum, 1991-1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994. Berivan

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.



Annem 1957 doğumlu, 1991'den sigorta başlangıcı var. 3600 günden emekli olabilmesi için 1000 güne ihtiyacı var. Yasalara göre emeklilik yaşı geldi. Geçmişe dönük borçlanma olur mu? G.Ç.

Annenizin emekli olabilmesi için 3600 günü tamamlaması gerekiyor.

Yaşından dolayı herhangi bir işyerinde çalışıp sigorta ödenmediğini belirtmişsiniz. Anneniz işe girişten sonra doğum yapmışsa ancak onu borçlanır. Ancak eksik olan 1000 günü tamamlamak için illa da SSK kapsamında çalışmak gerekmiyor.

Eğer 2600 günün tamamı SSK'lı çalışma ise Bağ-Kur'a müracaat edip isteğe bağlı ödeyerek 1000 günü tamamlayabilir ve yine SSK şartlarından emekli olabilirsiniz.

Çünkü son ödenen primler Bağ-Kur kapsamında 1260 günü bulmuyorsa emekli olunacak kapsam SSK'dır.