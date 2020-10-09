Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.08.2028 olacaktır.
11.10.1986 SSK girişliyim. K. YILMAZ
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
01.03.1994 işe giriş tarihim, toplam prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. M. ASLAN
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
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