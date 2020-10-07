Ne zaman emekli olurum?
Staj girişi emeklilikte sayılmaz.
1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece 3 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
05.06.1976 doğumluyum, 15.07.1994 sigorta girişliyim, 5800 günüm var. İ. KAÇAR
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 55 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda 05.06.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.01.1979 doğum tarihim, SSK girişim 03.05.1997, askerliğimi 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. İ. EKER
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 56 şartınızdan dolayı 2035 yılından önce emekli olamazsınız.
Babam 1956 doğumlu, 1995 yılı Bağ- Kur işe girişi, toplamda 13 yıl 10 ay hizmet süresi var. Yaş haddinden ne zaman emekli olabilir? Yüksel İ.
Babanızın Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olması gerekmektedir.
Yaş ile ilgili sorunu yok. Mevcut olan 13 yıl 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlaması gerekir. 5400 prim günü tamamlarsa hemen kısmi (yaştan) emekli olur. Ayrıca SSK kapsamında emekli olmak için 3.5 yıl yani 1261 gün SSK kapsamında prim ödemesi gerekmektedir.
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün, ne zaman emekli olurum? F. KAYA
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
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