Ne zaman emekli olurum?

■ 06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Kurtça B.

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

■ Şubat 1975 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? A.A.

İşe girişiniz stajyerlik girişi değilse, normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5300 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 49 yaşınız 2024 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih Şubat 2024 olacaktır.

Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ Mayıs 2006 yılında sigortalı oldum. % 40 engelli raporu aldım. Recep GÜL

İşe girişiniz ve vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 20 sigortalılık sürenizin dolacağı Mayıs 2026 tarihine kadar 4400 prim günü tamamlayarak bu tarihte, tamamlayamazsanız 4400 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.

■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? B. TOPRAK İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.

Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam 1 sene sonra emekli olabilirsiniz.

■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? Abdullah V.

1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

■ 26.11.1964 doğumluyum. 01.02.1985 sigorta girişim var. 3500 gün primim var. Bülent GÜRBÜZ

3600 prim gün ile emekli olabilmek için önce 100 gün daha prim ödemeniz ve 60 yaşınızın dolacağı 26.11.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.