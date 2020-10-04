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  • 04 Ekim 2020, Pazar

Ne zaman emekli olurum?

1979 doğumluyum. 17.08.1995 girişliyim. 3500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Y.ÇAKIR
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 17.08.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Yılmaz A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17,5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? F.ŞİMŞEK
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım.
Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? Burak A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış., 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? Halil M.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

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